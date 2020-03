Coronavirus : Les vérités de Me Amadou Sall suite aux mesures prises par Macky Sall.

Les réactions découlant des mesures prises par le président de la République pour freiner la propagation du coronavirus n’ont pas mis de temps pour tomber. Et dans ce lot de réactions figure en bonne place celle de Me Amadou Sall, ancien ministre en charge de la Justice, Garde des Sceaux, sous le régime libéral.



Responsable politique et membre du Parti démocratique sénégalais, il a salué les mesures présidentielles qui ont été annoncées. ‘’J’ai bien suivi la déclaration du président de la République. Et je dis qu’il a fait son devoir. C’est celui de prendre des mesures fermes pour la population. Il nous reste à jouer notre partition. Et j’estime que cette décision du président de la République n’est pas une mesure de répression. Ce sont des mesures pour nous organiser et nous protéger contre cette pandémie. Dans ce cas, nous qui sommes membres de la population, qu’on soit membre de parti politique ou non, où que l’on puisse se trouver dans le pays, si le président prend cette mesure pour nous protéger, on doit l’accepter. Non seulement on doit l’accepter, mais il nous revient de l’appliquer avec sérieux et avec la forte conviction que nous avons la volonté et la force de remporter ce combat contre le coronavirus. Une victoire qui va nous profiter à nous mêmes, nos parents, nos familles et à notre pays. Voilà mon sentiment pour ce message’’, a déclaré Me Sall.



Pour lui, ‘’tout ce que le président de la République a annoncé, lors de sa déclaration, est louable’’. Mais, il a ajouté que ‘’le plus important c’est que nous Sénégalais, par notre discipline, notre engagement et notre magnanimité, nous fassions tout pour que l’objectif soit atteint’’.