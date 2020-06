Coronavirus : Les quatre cas importés enregistrés à l'Aibd seraient des rapatriés.

Selon la Directrice de la Santé, Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, 4 de ces nouveaux cas sont «importés» à partir de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aidb), en plus des 87 cas contacts suivis pour les services du ministère concerné et 3 cas issus de la transmission communautaire localisés à Dakar-Plateau (1) et Touba (2).



Notre pays n'avait plus comptabilisé de nouvelles infections issues de l’étranger depuis le 23 mai dernier, quand le bilan faisait état de 2 976 contaminations. Il s’agissait de deux personnes interpellées à Ziguinchor et Kédougou et qui avaient franchi la frontière à pied.



Les nouveaux cas importés sont des sénégalais rapatriés. Ayant des antécédents de voyage, ils ont ainsi chopé le virus en dehors du pays, mais sans lien épidémiologique clair. À noter que le Sénégal a fermé ses frontières en fin mars à la quasi-totalité des étrangers. Seuls les vols de rapatriement sont aujourd’hui autorisés à atterrir à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aidb).