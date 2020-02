Coronavirus : Les ministres de la santé de la Cedeao décidés à renforcer les mesures de surveillance aux points d'entrée.

La réunion d’urgence des ministres de la Santé de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) sur la préparation et la réponse à l’épidémie de la maladie au nouveau Coronavirus Covid-19, a baissé ses rideaux. Cette rencontre qui s’est tenue à Bamako (Mali) le 14 février 2020 a été sanctionnée par un communiqué final et un rapport de la réunion d'urgence approuvés par Abdoulaye Diouf Sarr et ses homologues.







Le dressage d’une liste de décisions a suivi la présentation d'experts sur la situation qui prévaut à l’échelle mondiale, les processus actuellement en place dans la région et l'état de préparation des laboratoires. Selon le communiqué parcouru par Dakaractu, les parties prenantes de cette rencontre ont décidé de ‘’renforcer la coordination, la communication et la collaboration entre les États membres en matière de préparation à l'épidémie de Covid19, en particulier la collaboration transfrontalière ; renforcer les mesures de surveillance aux points d'entrée (voie aérienne, terrestre et maritime)’’.



La nécessité de ‘’renforcer la communication’’ a été évoquée. Ce, indique ledit communiqué, ‘’afin que le public reçoive des informations précises, appropriées et opportunes au sujet de l'épidémie ; renforcer d'urgence les capacités nationales essentielles pour le diagnostic et la prise en charge des cas ; élaborer un plan stratégique de préparation régionale, assorti de prévision de dépenses, basé sur les priorités des États membres’’.



Il a été aussi également relevé l’urgence de ‘’promouvoir les efforts nationaux multifactoriels à partir de l'approche une seule santé pour mettre à profit l'impact; mettre en œuvre des mesures plus concrètes pour assurer la disponibilité des fournitures médicales essentielles, y compris le matériel de laboratoire, et les équipements de protection individuelle dans la région’’ et surtout ‘’travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes des gouvernements nationaux et du gouvernement chinois pour surveiller l’état de santé et assurer le bien- être de nos citoyens résidant en Chine’’.



Cette réunion internationale, il faut le signaler, a été présidée par le Premier ministre du Mali au nom du Président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle a enregistré la participation de hauts fonctionnaires du gouvernement du Mali, des membres du corps diplomatique et des partenaires concernés, renseigne la même source.