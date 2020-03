Coronavirus : Les 47 ressortissants Sénégalais coincés à New-York, sont finalement, rentrés au bercail.

Le gouvernement du Sénégal a finalement volé au secours de la quarantaine de nos concitoyens bloqués à New-York (Usa), à l'Aéroport international John F. Kennedy. En effet, ils sont rentrés ce mercredi 25 mars 2020 au bercail.



C’est à 6h47 minutes que leur avion a atterri à l’Aibd. Un des passagers qui s’est entretenu avec Dakaractu, a confié que les 47 passagers dont lui, ont été contraints de rester dans l'avion, pendant une heure pour attendre l'autorisation de débarquer.



« A la descente de l'avion, nous avons été conduits au terminal pour une prise de température. Tous les passagers ont été sous bonne escorte, conduits au réceptif hôtelier "Chez Salim" au Lac Rose. Un hôtel avec un détachement de la police et de la gendarmerie pour veiller à la sécurité des lieux. Un dispositif sanitaire est même présent sur le site. Tous les passagers ont été testés au Covid-19 par une équipe mobile de l'Institut pasteur de Dakar. Les passagers ont été mis en chambre individuelle et priés de prendre les dispositions pour éviter les regroupements, de mettre des masques et de se laver les mains. Le confinement est prévu pour 14 jours même si les passagers espèrent un retour des tests négatifs pour tous afin de pouvoir retrouver leurs domiciles’ », a confié ledit passager.



Ces concitoyens ont été rapatriés par « le vol Delta DL216 en provenance de New-York. Les passagers, tous de nationalité sénégalaise, ont pu embarquer à destination de Dakar. Cependant, des passagers d'origine sénégalaise qui ne disposaient pas de passeport ou de Carte nationale d’identité du Sénégal n'ont pas pu prendre place dans le vol. Car les autorités ont été fermes, Delta ne devait laisser embarquer que les passagers sénégalais », a aussi ajouté notre interlocuteur qui, aujourd’hui, est avec les autres passagers, en quarantaine...