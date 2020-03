Coronavirus : Le rappel à l'ordre du président Macky Sall pour endiguer la pandémie.

L’adresse à la Nation du Chef de l’Etat ce lundi est intervenue au moment où des spécialistes préconisent une « prise de conscience collective » pour endiguer la pandémie du Coronavirus. Dans un élan de sensibilisation, le président de la République a émis des consignes de fermeté en rappelant que « personne n’est à l’abri du COVID-19 ».



« (…) je vous le dis avec franchise, si nous continuons de faire comme si de rien n’était, le virus va se propager de façon encore plus massive et plus agressive. Et malgré leur dévouement, nos personnels de santé seront alors débordés et ne pourront plus contenir la situation. C’est le pire des scénarios », a averti le président Sall. Mais, il ne le souhaite pas.



Le Chef de l’État est déterminé à faire respecter les mesures imposées pour freiner l’épidémie de Covid-19, qui a déjà tué des milliers de personnes dans le monde. Il en appelle ainsi à une « prise de conscience nationale » sur la gravité de la situation.



« J’en appelle à la responsabilité de chacun et de chacune. J’en appelle à l’esprit citoyen et patriotique de toutes et de tous », invite-t-il. Le président Sall a encouragé les sénégalais à limiter leurs déplacements et éviter les rassemblements de quelque nature qu’ils soient.



« Il y va de notre propre santé et de notre propre vie. Il y va de la santé et de la vie de nos familles et de nos communautés. Mobilisons-nous, mes chers compatriotes. Ne laissons au virus ni la vie, ni nos vies. Il y va de notre salut. Il y va du salut de la Nation », a reconnu le président de la République.