Coronavirus : Le président Macky Sall instaure un « couvre-feu » à partir de 20h.

Pour lutter contre le Coronavirus, l’Etat a assigné à résidence les sénégalais de 20 heures à 6 heures, avec surveillance policière. Le président de la République a encore émis lors d’une déclaration à la Nation ce lundi des consignes de fermeté en rappelant que l'épidémie de Covid-19 pèse déjà lourdement sur les services de santé.



Le Chef de l’Etat a demandé l'instauration d'un « couvre-feu à partir de 20 heures » pour accompagner l’état d'urgence. Il l'a déclaré aujourd’hui, sans faire recours au Parlement précédemment. « J’ordonne les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l’exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l’étendue du territoire national », a dit le président Macky Sall.



Les mesures, non exhaustives, pourraient évoluer en fonction des circonstances, selon le président Sall. « Elles sont assorties d’un couvre-feu sur l’étendue du territoire national, de 20 heures à 6 heures. Une limitation, et au besoin une interdiction, sera imposée au transport de voyageurs de région à région », a-t-il prononcé. L'épidémie a contraint à hospitaliser 79 malades, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. 8 patients ont quitté les hôpitaux, guéris.