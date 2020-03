Coronavirus : Le plaidoyer de la Fgts au profit du personnel de santé dépourvu d’équipements de protection individuelle.

La pandémie qui gagne du terrain dans le monde, continue d’inquiéter plus d’un. Dans cette lutte prise à bras le corps par les personnels de santé, ces derniers mériteraient d’être mieux pris en charge. D’ailleurs, ‘’le focus doit être mis sur la protection du personnel de santé qui est en première ligne dans le combat contre le virus et qui attend toujours les équipements de protection individuelle (Epi) et qui paie toujours un lourd tribut dans ces cas de pandémie’’, a déclaré Sidya Ndiaye, ce dimanche.

Ce dernier, Secrétariat exécutif de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts/b) d’inviter le gouvernement, à travers son département de la Santé, à faire de la protection du personnel de santé, une priorité’’.



Le syndicaliste, dans un communiqué parvenu à Dakaractu ce dimanche, a magnifié les décisions prises par ‘’le président Macky Sall de fixer 5 mesures essentielles dans le cadre d’une stratégie nationale de riposte contre la maladie due à l’infection au coronavirus, parmi lesquelles, l’interdiction des rassemblements sur l’étendue du territoire national’’.



Une décision qui, selon lui, ‘’témoigne de sa disponibilité et de son engagement à faire face à cette pandémie qui, avec son mode de propagation rapide et difficile à maitriser, ses formes mutantes et sa capacité létale, constitue aujourd’hui le plus grand défi sanitaire de l’humanité (…). La Fgts/B, en adhérant totalement au plan national de riposte, en appelle à la responsabilité individuelle et collective et à l’observance d’une discipline quant à l’application stricte des mesures d’hygiène et de propreté’’, a indiqué à ce titre M. Ndiaye.