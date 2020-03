Coronavirus : Le ministère de la Santé confirme un 2e cas positif et rassure

L’existence d’un nouveau cas avéré de sujet malade du coronavirus vient d’être confirmée par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Dans un communiqué parvenu à Dakaractu, il est relevé que c’est ce 03 mars 2020, à 16 h 10, que l’Institut Pasteur de Dakar (Dakar) a notifié Abdoulaye Diouf Sarr et ses collaborateurs, « un second cas positif au Covid 19 ». Il s’agit « d’un résident français âgé de 80 ans, résident à Sarcelles, dans la banlieue parisienne en France. Il est arrivé au Sénégal le 29 février 2020. Il a été consulté le 02 février 2020 à l’Hôpital Roi Baudoin, où il a été pris en charge, puis transféré au service des maladies infectieuses de l’Hôpital de Fann ».

L’état clinique du malade « est stable et toutes les dispositions ont été prises pour identifier les personnes contacts et assurer leur prise en charge », a révélé le Msas. Celui-ci en a profité pour féliciter l’ensemble des acteurs impliqués dans la surveillance épidémiologique et la prise en charge des cas.

Le Msas en a profité pour rappeler que « l’état de santé du patient de nationalité française confirmé positif, actuellement hospitalisé au Service des maladies infectieuses de Fann, continue de s’améliorer ».

Il a cependant révélé qu’un cas suspect, de nationalité Gambienne, venant d’Espagne a été détecté et prise en charge, par les autorités sanitaires du Sénégal. Celui-ci « mis en quarantaine au service des maladies Infectieuses et tropicales de Fann, a été libéré (hier) après les résultats des tests qui se sont révélés négatifs ».