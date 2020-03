Coronavirus : Le message de réconfort de Abdoulaye Diouf Sarr aux personnels de santé.

Exposés du fait de leur rôle clé dans le plan de riposte contre la pandémie, les personnels de santé, aujourd’hui, méritent tous les honneurs au monde. C’est ce qu’a semblé comprendre le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, en leur rendant ce dimanche 22 mars 2020, un vibrant hommage.



‘’Cette situation, pendant 20 jours, nous a permis quand même de nous rendre compte que nous avons un système résilient et aussi un personnel de santé d’une très grande conscience et de qualité. Il faut donc remonter leur moral et leur dire que nous vous faisons confiance. Vous démontrez à la face du monde que vous êtes à la hauteur et aujourd’hui, aucun moyen ne sera ménagé pour (vous) mettre dans les meilleures conditions de travail’’, a assuré le ministre, alors qu’il était l’invité d’une émission à la Rts.



Il a promis, d’ailleurs, de veiller, personnellement, à cela. ‘’J’aimerais vraiment les féliciter et les encourager pour leur dire que vraiment ce combat-là est le combat que le peuple doit mener. Mais, en ligne de front, à la première ligne, il y a les personnels de santé. Et aucun moyen ne sera ménagé pour les mettre dans les meilleures conditions de remporter ce défi’’, a-t-il déclaré.