Coronavirus : Le message d’Ibrahima Diawadou Barry, président du Conseil départemental de Vélingara.

Le président du Conseil départemental de Vélingara, par ailleurs secrétaire général du RCD (rassemblement citoyen pour le développement) lance un message aux populations pour le respect des mesures fortes prises par le président de la République pour une lutte efficace contre le covid-19.



« Je salue le leadership du président de la République dans la riposte vigoureuse contre la propagation du covid-19. Et j’appelle à une unité sacrée autour du gouvernement, pour agir ensemble en respectant scrupuleusement les mesures fortes annoncées par le Président Macky Sall », souligne-t-il.



Le département de Vélingara est frontalier avec 3 ou 4 pays qui se réunissent tous les mercredis pour le marché hebdomadaire de Diaobé qui pourrait être un foyer de départ de propagation de la maladie. Et c’est pourquoi, le président du Conseil départemental conscient de cet enjeu avance ce message fort afin de prévenir la propagation du coronavirus.



Et de lever un coin de son audience avec le président Sall : « nos discussions ont porté aussi sur les politiques et programmes publiques de l’Etat, notamment de la décentralisation entre autres. Le président nous a assuré de sa volonté à accompagner les élus, de donner une impulsion décisive dans la collaboration entre les services de l’Etat et les collectivités territoriales pour des territoires viables et attractifs. »



Au cours de cet entretien, le Président Ibrahima Barry a réitéré l’ancrage du RCD au sein de la majorité présidentielle afin de préserver les acquis du PSE pour un Sénégal de tous et pour tous. Il faut le rappeler, le rassemblement citoyen pour le développement a participé à la réélection du candidat Macky Sall en 2019. Et c’est pourquoi, d’après son secrétaire général « le président de la république a le soutien total du RCD dans cette marche résolue vers l’émergence ».



Pour le moment, les populations doivent rester très vigilantes face au covid19 pour éviter sa propagation.