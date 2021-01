Coronavirus : Le format "Gouvernement face à la presse" suspendu jusqu'à nouvel ordre

Après quelques éditions du format "Gouvernement face à la presse" dans le but d'informer l'opinion de manière périodique de quelques points saillants de l'actualité, le gouvernement a décidé de suspendre cette formule. En effet, cela est dû, d'après un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement, le ministre Oumar Guèye et lu à Dakaractu, par la recrudescence des cas de contamination liés à la covid-19. Ainsi, pour respecter les gestes barrières et lutter efficacement contre cette nouvelle souche de coronavirus, le gouvernement a décidé d'arrêter ce format tout en étudiant les modalités les plus appropriées pour continuer à informer les sénégalais à travers ces échanges avec les professionnels des médias.