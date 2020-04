Coronavirus : Le Sénégal franchit la barre des 400 cas recensés, plus de guéris que de malades.

Le Sénégal a franchi la barre des 400 cas atteints de coronavirus, selon le comptage en temps réel du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le pays compte désormais 412 cas de contaminations au Covid-19, dont 242 guéris, 5 décès, 1 évacué et encore 164 patients sous traitement dans les hôpitaux.



La Directrice générale de la Santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies a annoncé ce mardi la guérison de 7 patients hospitalisés, hissant le nombre à 242. Ce qui place le Sénégal premier en Afrique de l’Ouest en terme de rémissions, selon les statistiques régulièrement mises à jour sur Google.



Selon le dernier point du jour du ministre de la Santé et de l’Action sociale, 35 nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus, à la date du 21 avril 2020. Si le Sénégal connaît le plus grand nombre de cas déclaré positif jusque-là, ce chiffre peut être rattaché aux 466 tests effectués pour obtenir ces résultats virologiques. C’est le nombre d’écouvillons analysés ce jour.



Et le communiqué numéro 51 lu par le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a révélé 35 nouveaux cas testés positifs, les 34 cas sont des contacts suivis par les services du ministère et 1 cas issu de la transmission communautaire provenant de Niary Tally (Dakar).