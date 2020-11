Coronavirus : Le Sénégal est-il en train de connaître une deuxième vague ?

Alors qu’il semblait sous contrôle depuis le mois de septembre dans notre pays, le coronavirus reprend du poil de la bête depuis quelques jours. En effet, ces 72 dernières heures, le virus gagne du terrain à nouveau. Selon les chiffres du ministère de la Santé, 100 nouveaux cas ont été enregistrés en trois jours alors que la tendance était à la baisse.



Le point de situation de ce samedi 28 novembre fait état de 46 nouvelles contaminations dont 15 contacts et 31 cas communautaires.



Il faut rappeler que la dernière fois que 40 cas ont été signalés en 24 heures remonte au…27 septembre alors que le nombre de tests (1295) était supérieur à celui de ce samedi qui est de 1050 prélèvements. C’est dire que l’heure est grave.



C’est d’autant plus préoccupant que les autorités sanitaires ont changé de fusil d’épaule dans la stratégie de lutte contre l'épidémie avec un accent mis sur la prise en charge des personnes atteintes de covid-19. Seuls les sujets présentant des symptômes sont testés.



Pour le moment, les scientifiques n’ont pas donné d’explication à cette hausse subite des cas de contamination dans nos murs, même si des facteurs climatiques ne sont pas à écarter. Les théoriciens de cette thèse s'accrochent à la remontée de la courbe dans les pays du nord.



Dans tous les cas, les signaux sont au rouge et le Sénégal a été assez éprouvé par le coronavirus pour connaitre une seconde vague qui plomberait tout espoir de redonner un second souffle à notre économie.



Depuis le 2 mars, le Sénégal a recensé 16.027 patients atteints de Covid-19 dont 332 décès.