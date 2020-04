Coronavirus : Le Sénégal dépasse le cap des 100 guérisons.

Selon Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, 105 patients contaminés par le nouveau coronavirus sont aujourd’hui guéris et ont pu quitter les hôpitaux où ils étaient pris en charge en isolement. Ils ont été contrôlés négatifs à deux reprises et sont donc déclarés guéris.