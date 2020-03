Coronavirus : Le SYNPICS appelle au sens de responsabilité des rédactions.

Le Syndicat des Professionnels de l'Information et de la Communication du Sénégal (Sympics) a publié un communiqué ce lundi, afin de « rappeler aux journalistes quelques règles de base, et leur soumettre des recommandations ». Le tout dans le but d‘éviter les manquements dans le traitement informationnel sur le Coronavirus. Voici le communiqué In Extenso...