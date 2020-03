Coronavirus : Le Corps de la paix évacue ses membres

Le Corps de la Paix qui compte plus de 50 années de présence ininterrompue au Sénégal, a annoncé la suspension temporaire de ses activités. Ladite agence indépendante du gouvernement des États-Unis, dont la mission est de favoriser la paix et l'amitié, a révélé dimanche dernier, qu'elle ‘’suspendrait temporairement les opérations des volontaires et commencerait à évacuer les volontaires de tous les postes en raison de la pandémie de Covid-19. Alors que le coronavirus continue de se propager et que les voyages internationaux deviennent de plus en plus difficiles chaque jour, nous agissons maintenant pour protéger la santé des volontaires et éviter une situation où les volontaires ne peuvent pas quitter leur pays d'accueil et retourner aux États-Unis (…). La santé, la sûreté et la sécurité des volontaires sont les plus hautes priorités du Peace Corps’’, a indiqué le communiqué parcouru par Dakaractu.



Une décision favorisée par la volonté de l’Etat du Sénégal de fermer ses frontières. Ladite agence indépendante du gouvernement des États-Unis, dont la mission est de favoriser la paix et l'amitié a aussi expliqué le bien-fondé de cette décision. ‘’La fermeture d'aéroports dans le monde a limité la capacité d'effectuer des évacuations aéro-médicales sûres pour toutes les maladies non liées à Covid-19 telles que les traumatismes ou les urgences chirurgicales.



À la question de savoir si les volontaires pourront reprendre leur service, le Corps de la paix a aussi apporté une réponse : ‘’À l'heure actuelle, on ne sait pas quand les volontaires peuvent retourner dans leur pays de service. Le Peace Corps continue de suivre de près la situation du Covid-19 et prendra des décisions quant au moment de retourner les volontaires dans les pays de service au moment opportun, selon les conditions...’’