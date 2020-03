Coronavirus : Le CESE reporte les travaux des plénières prévues en mars.

Conformément à la loi organique 2012-28 du 28 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du CESE, Son Excellence Monsieur le Président de la République a fixé par décret 2020-494 du 21 février 2020, la période de la 1ère session ordinaire de l’année, entre le 10 mars et le 14 avril 2020. L’ordre du jour de la Session, arrêté par le Bureau de l’Institution, a été programmé essentiellement autour du thème « Qualité des Services de Santé au Sénégal ». Ainsi, il a été prévu en plus des séances plénières, plusieurs auditions en Commission et des Panels de réflexion, impliquant les Services du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.







En considération de la conjoncture actuelle de survenance de quelques cas d’infection par le COVID-19, le CESE, par souci d’adaptation et pour ne pas entraver l’action des services du Département de la Santé fortement engagés à ce jour dans la gestion de la situation, a décidé de reprogrammer ultérieurement l’agenda en fonction de l’évolution de cette conjoncture. A ce titre, la séance plénière prévue le mardi 10 mars 2020 en présence du Ministre de la Santé et de l’Action sociale est reportée sine die ; il en est de même pour les auditions en Commission et les Panels.



Toutefois, les procédures impératives notamment celles relatives au renouvellement annuel des instances statutaires, restent maintenues en l’état et la date de tenue de la séance plénière y relative sera communiquée aux Honorables Conseillers suivant les canaux habituels.







Le CESE saisit l’occasion pour saluer les importantes mesures mises en œuvre par le Chef de l’Etat, pour la bonne maîtrise de la situation.



L’Institution exprime également sa solidarité aux Services du Ministère de la Santé et souhaite un prompt rétablissement aux patients atteints par le COVID-19.











Fait à Dakar ce 6 mars 2020







Dr Aminata TOURE,



Présidente du CESE