Coronavirus : Le Barreau de Dakar offre un important lot de masques médicaux et des gels hydroalcooliques.

C’est le bâtonnier Me Pape Leyti Ndiaye qui a remis un important lot de matériel sanitaire (400 masques médicaux et 400 bouteilles de gels hydroalcooliques) à Demba Kandj, premier président de la Cour d’appel de Dakar. C’était en présence du procureur général, Lassana Diaby et d’autres acteurs de la justice.







« Aujourd’hui il y a une réalité que personne ne peut plus occulter. C’est que nous sommes en crise. Il y a une crise que d’aucuns peuvent appeler la crise du Coronavirus », reconnaît le bâtonnier de l’ordre.







Dans un élan de solidarité, le barreau a aussi fait parvenir à l'administration pénitentiaire, si l'on en croit le bâtonnier, 500 masques et 500 gels hydroalcooliques destinés au détenus pour prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19.







Me Leyti Ndiaye renseigne que des lots de matériels sanitaires va être acheminé à l’intérieur du pays en faveur des autres Cours d’appel du Sénégal. «Il s'agit de dons des avocats du barreau destinés aux acteurs judiciaires pour les aider à combattre la propagation du nouveau coronavirus», indique le bâtonnier.