Coronavirus : La présidente du Cese affiche ses convictions pour l’endiguement de la pandémie

« Il y a également un après Covid-19 et il faut y réfléchir », selon la présidente du Cese, estimant que le gouvernement est « à la hauteur de la situation ». « Pour le Sénégal, il y a le plan d’urgence sanitaire et économique, c’est le plan de résilience économique avec un fonds de 1 000 milliards », se félicite-t-elle.



Elle souhaite une mise en place de notre propre industrie pharmaceutique afin de ne plus dépendre des autres, « Ce sont, entre autres, les nouvelles opportunités qui s’offrent à nous. Il faut voir comment l’Afrique, fortement impactée par le coronavirus, pourrait se repositionner au centre du monde », se projette l’ex-ministre de la Justice.



Aminata Touré juge que les autorités africaines ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. « Les africains ont travaillé. Nos dirigeants ont pris les mesures qu’il fallait prendre. Pour la crise, nous l’avons bien gérée et nous continuerons à bien la gérer », estime-t-elle.