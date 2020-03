Coronavirus : La main tendue du Msas pour venir à bout de la maladie.

Après le Conseil présidentiel initié le lundi dernier et les réunions régulières des autorités en charge de la santé du Sénégal, ce fut ce mardi 10 mars 2020, l’occasion pour le ministre de la Santé de rencontrer les partenaires sur la préparation et la réponse à l’épidémie de la maladie au Coronavirus (Covid-19). Une rencontre qui a noté la présence du ministre Abdoulaye Diouf Sarr, son collègue de l’Economie, du Plan et de la Coopération, la Coordonnatrice du Système des Nations Unies, le Représentant Résident de l’Organisation Mondiale de la Santé, le représentant du ministre des Finances et du Budget, entre autres.



Le ministre s’est alors félicité de l’accompagnement des partenaires. ‘’Toutefois, vu l’ampleur de la menace, et face à l’évolution rapide de la maladie’’, il a précisé que ‘’des ressources s’avèrent nécessaires si nous voulons terrasser le coronavirus et en finir avec l’épidémie. Ces ressources doivent être mobilisées dans les meilleurs délais. (…). Vos contributions sont vivement attendues car elles permettront d’accroître l’efficacité de notre dispositif, de réduire à néant les contaminations et d’éviter tout décès lié au Covid-19’’, a dit le ministre. Celui-ci dit être conscient avec ses collaborateurs ‘’que ce dispositif, en dépit de l’efficacité qu’il manifeste, peut toujours être amélioré'. Ainsi, nous sommes ouverts à toute proposition nouvelle et à toute suggestion pour le rendre plus performant. Nous partagerons avec vous les actions concrètes que nous avons menées sur le terrain pour faire face à l’épidémie’’.



Une partie du budget nécessaire pour la lutte contre le coronavirus déjà mobilisée



À cette importante rencontre consacrée au plan de préparation et de riposte à l’épidémie à coronavirus, le ministre a magnifié le travail remarquable du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) et de ses démembrements aux niveaux régional, départemental et local. Des efforts de ces derniers qui font qu’en ‘’six jours, aucun cas n’est confirmé sur le sol sénégalais. C’est un résultat encourageant. Cependant, la bataille est loin d’être gagnée, car l’épidémie progresse à grands pas dans la plupart de la centaine de pays affectés dans le monde ; cela d’autant plus que le virus se propage et ne reconnaît ni frontières, ni classe d’âge, encore moins la catégorie professionnelle ou le statut social’’.



Une raison pour Abdoulaye Diouf Sarr de réitérer son appel à la vigilance et au respect des préconisations des services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. ‘’Je voudrais également encourager toutes les équipes engagées dans le combat contre le Covid-19 et saluer leur professionnalisme. Il est important que nous fassions confiance aux hommes et aux femmes, qui de jour en jour, démontrent leurs capacités à détecter très tôt les cas, à effectuer rapidement les prélèvements indiqués et à prendre en charge les cas confirmés.



Abdoulaye Diouf Sarr a aussi signalé que le gouvernement a déjà mobilisé une partie du budget. Il a également signalé que ‘’l’atteinte des objectifs passe par le renforcement des moyens de surveillance et de détection, par la mise aux normes de nos centres de traitement à Dakar et dans les autres régions, la mise à disposition d’équipements de protection adaptés en particulier pour le personnel de santé, la disponibilité des médicaments et autres intrants, l’acquisition d’outils de prélèvement, d’équipements de transport, le renforcement de la l’information des populations et de la communication sur les mesures de prévention, etc. Voilà autant d’axes sur lesquels nous souhaitons obtenir le soutien de nos partenaires. Ce soutien ne nous a jamais fait défaut. Je reste donc optimiste quant à l’issue de nos discussions. Je formule le vœu qu’ensemble nous puissions mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires pour poursuivre la lutte et la gagner, au bénéfice de tous les sénégalais et des étrangers établis au Sénégal’’.