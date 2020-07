Coronavirus : La barre des 7 000 cas dépassée au Sénégal.

Le Sénégal comptabilise 7 054 malades du nouveau coronavirus et 121 décès au total, a annoncé ce jeudi 2 juillet 2020, le Directeur de la prévention, le Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Quelque 129 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, chargés de la veille épidémiologique.



La région de Dakar est la plus touchée, avec plus des 2/3 des cas. Notre pays a donc franchi la barre des 7 000 cas recensés de coronavirus, selon le comptage en temps réel de l’autorité sanitaire.



Le pays a connu 5 décès supplémentaires en 24 heures. Depuis début mars, le Sénégal a enregistré 7.054 cas positifs dont 4.599 guéris, 121 décédés, et 2.333 patients à être sous traitement.