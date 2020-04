Coronavirus : La barre des 500 cas positifs atteinte au Sénégal.

Le Sénégal voit le nombre de cas de coronavirus augmenter de manière accélérée sur son territoire. Selon les chiffres officiellement recensés par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le nombre de cas de contamination a franchi le seuil des 500.







Les autorités sanitaires ont fait état ce vendredi 24 avril 2020, d'un total de 66 nouveaux cas confirmés d'infection, contre 37 la veille, et de 5 patients déclarés guéris, soit un de plus que la veille. Plus de la moitié des personnes infectées ont été déclarées guéries.







Ce, malgré l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire. Le nombre de cas déclarés positifs au Sénégal s’élève désormais à 545, dont 262 guéris, 1 évacuation et 6 décès.



Le président Macky Sall avait déclaré lundi 23 mars l'état d'urgence sanitaire, avec l'instauration de mesures plus strictes (couvre-feu dès 20h) destinées à lutter contre la propagation du coronavirus. La suspension des activités non-essentielles a été aussi décidée et les rassemblements désormais interdits...