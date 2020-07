Coronavirus : La barre des 5.000 personnes guéries franchie au Sénégal.

Sur les 7 547 cas avérés au Sénégal d'infection au nouveau coronavirus, 137 sont décédés, les 5 023 autres patients sont guéris et 2 386 patients sont toujours hospitalisés dans les Cte, dont 34 en réanimation.



L'espoir dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal tient dans le nombre de personnes guéries. Une bonne nouvelle pour les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Si le coronavirus continue de se propager rapidement, le nombre de personnes guéries a franchi la barre des 5.000, selon le point ce mardi 7 juillet 2020.



Avec 7 547 cas déclarés depuis le 2 mars, dont 5 023 guéris et sortis de l'hôpital le 7 juillet, le Sénégal affiche un taux de guérison record sur le continent. C'est le lundi 02 mars que le Sénégal avait annoncé le premier cas du nouveau coronavirus Covid-19.