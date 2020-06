Coronavirus : La barre des 100 morts passée au Sénégal, 20 décès en une semaine.

Le ministère de la Santé a annoncé samedi le décès de quatre nouvelles personnes, ce qui porte à 102 le nombre de morts depuis mars dernier. Les décès se sont accélérés en juin, avec 60 morts, soit plus de la moitié du total des victimes entre le 2 et le 27 juin.







Les décès dus au coronavirus ont donc dépassé la barre des 100 au Sénégal depuis le début de l'épidémie, alimentant l'inquiétude de chez les plus âgés qui sont les plus touchés. Le bilan datant du samedi 20 juin donnait 82 morts et 5 783 cas, soit une hausse en une semaine de 20 morts et de 677 cas, selon le bilan du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Ce sont plus de 6 400 personnes qui ont été recensées comme contaminées au coronavirus alors que les autorités annoncent que 2 101 patients sont actuellement sous traitement et 4 255 sont déclarés guéris.