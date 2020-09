Coronavirus : La barre des 10.000 personnes guéries franchie au Sénégal.

Un chiffre encourageant. Avec 14 014 cas déclarés depuis le 2 mars, dont 10 037 guéris et sortis de l’hôpital à la date d’aujourd’hui, le Sénégal affiche un taux de guérison record sur le continent.



115 patients contrôlés négatifs sont déclarés guéris et ont pu quitter l’hôpital, ce lundi. Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, communiqué ce 7 septembre 2020, 27 cas de contamination ont été confirmés en ces dernières 24h et une personne est décédée.



Dans le détail, 3 685 malades sont désormais hospitalisés, dont 36 en réanimation, a ajouté Mamadou Ndiaye, le directeur général de la Santé.