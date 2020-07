Coronavirus : La barre des 10.000 cas dépassée au Sénégal.

Le Sénégal a franchi ce jeudi, la barre des 10.000 cas de contamination au coronavirus recensés dans le pays où le nombre de décès augmente depuis le début de l'épidémie début mars. Notre pays comptabilise désormais 10.106 malades du nouveau coronavirus et plus de 200 décès au total, ont annoncé les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Quelque 145 nouveaux cas liés au virus apparu en Chine en décembre avant de se propager dans plus de 200 pays dans le monde, ont été recensés ces dernières 24 heures par le département de Abdoulaye Diouf Sarr, chargé de la veille épidémiologique.



Le nombre de décès imputés au COVID-19 s'établit désormais à 204, dont 4 décès supplémentaires recensés au cours des dernières 24 heures, ont précisé les autorités. À ce jour, le Sénégal compte 6.725 malades guéris du coronavirus et 3.176 encore sous traitement.