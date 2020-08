Coronavirus : La Russie a développé un vaccin, annonce Vladimir Poutine

Un premier vaccin contre le coronavirus a été développé en Russie, a déclaré mardi 11 août le président russe Vladimir Poutine au cours d'une réunion gouvernementale.



« Ce matin, pour la première fois au monde, un vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré », a déclaré Vladimir Poutine , en ajoutant : « je sais qu'il est assez efficace, qu'il donne une immunité durable ». Le président russe a ajouté que le vaccin avait passé avec succès l'intégralité des tests nécessaires, et qu'une de ses deux filles avait déjà été vaccinée.



Vladimir Poutine a dit espérer que la Russie passe prochainement à la production de masse du vaccin, et a déclaré que la vaccination se fera de manière volontaire. Le ministre russe de la Santé, Mikhaïl Mourashko, a déclaré que le vaccin sera produit par le Centre Gamaleï d'épidémiologie et de microbiologie, où il a été développé en collaboration avec le ministère de la Défense, ainsi que par la société Binnopharm. Il devrait être en circulation le 1er janvier 2021, selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé, consulté par les agences de presse russes.



La Russie avait assuré ces dernières semaines la production prochaine de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et «plusieurs millions» dès le début de l'année prochaine. L'Organisation mondiale de la Santé avait réagi en plaidant pour le respect des protocoles et réglementations en vigueur dans le développement d'un vaccin anti Covid-19.



L'Association des organisations de recherche clinique, qui réunit des entreprises pharmacologiques russes et des structures de recherche, a émis mardi des réserves face à ce vaccin russe, indiquant qu'il n'aurait pas fait l'objet de tests suffisants, rapporte le site d'information Meduza. Cette organisation aurait demandé au ministère russe de la santé de repousser l'enregistrement de ce vaccin, du fait d'un manque de tests. Une objection non retenue par le ministère de la Santé, affirme Meduza.