Coronavirus : La Guinée Conakry enregistre son premier cas.

La pandémie du Coronavirus qui a touché plus de 100 pays dans le monde avec près de 130 000 contaminations et plus de 4000 décès, est en train de continuer son bonhomme de chemin en Afrique de l'Ouest. Après le Sénégal où huit personnes vivent avec la Covid-19, la Guinée Conakry vient d’enregistrer son premier cas. Arrivée de Belgique il y a une semaine, une citoyenne Belge a été testée positive et est actuellement mise en quarantaine, selon les médias guinéens.