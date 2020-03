Coronavirus : La FSAPH lance "l'opération de sauvetage" des personnes handicapées qui sont dans les rues.

Les personnes vivant avec handicap sont parmi "les groupes les plus exposés aussi bien sur le plan sanitaire qu'économique", a indiqué Yatma Fall, président de la fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (Fsaph). "Pour certaines d'entre elles qui s'adonnent à la mendicité, le risque reste très élevé et leur confinement peut engendrer une précarité",souligne t-il.



Consciente d'une telle situation, la Fsaph, dans un élan de solidarité avec ses membres, envisage dans les prochains jours de collecter et de distribuer des produits antiseptiques aux personnes handicapées qui sont dans les rues. Et aussi des denrées alimentaires pour les aider en cas de confinement. Sur ce même élan, des actions de sensibilisation seront aussi menées.



Saluant l'interprétation des langues et signes que le ministre de la santé et de l'action sociale a inclue dans sa communication, la Fsaph invite Abdoulaye Diouf Sarr à une meilleure inclusion des personnes handicapées de toutes les catégories dans la stratégie de réponse au coronavirus.