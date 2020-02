Coronavirus : La Chine rassure, le Sénégal invite à se solidariser.

Dans un contexte d’alerte de la pandémie du coronavirus qui secoue la planète, l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Zhang Xun a tenu ce vendredi à livrer des assurances sur les dispositions de protection des ressortissants sénégalais, notamment ceux de l’armée qui sont dans la République populaire pour y suivre une formation militaire. Pour l’ambassadeur, le gouvernement chinois et le ministère de la défense attachent un intérêt particulier à la vie et la protection de ces derniers, raison pour laquelle, confie-t-il, les autorités chinoises sont en train de mener un travail conséquent visant à mettre les sénégalais dans des conditions optimales de sauvegarde. Pour sa part, le Chef d’Etat Major des Armées, le général Birame Diop a appelé à une action de solidarité vis-à-vis du peuple chinois. ‘’Pour faire face à la pandémie du Covid19, nous avons besoin d’une solidarité sur le plan international surtout entre des pays partenaires comme le Sénégal et la Chine’’, a-t-il expliqué. Pour lui, dans le présent contexte, c’est tout à fait normal que le Sénégal fasse preuve de solidarité et souhaite que les efforts entre les deux pays et ceux des autres pays africains soient renforcés davantage pour barrer la route à l’épidémie du coronavirus. Les deux autorités s’exprimaient à l’occasion de la cérémonie de réception d’un lot de matériel sanitaire et sportif offert à l’armée par la République populaire de Chine.