Coronavirus : L'état de santé des deux cas graves s'améliore.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, révélant les résultats des examens virologiques traités dans le communiqué du mardi 31 mars 2020, a déclaré que l’état de santé des deux patients qui avaient contacté une forme grave du Covid-19 est plutôt satisfaisant. « L’état de santé des patients actuellement hospitalisé est stable. Aussi, l’évolution des deux cas graves est stabilisé », renseigne Abdoulaye Diouf Sarr.



Il a ainsi donné des nouvelles rassurantes concernant ces premiers cas isolés de malades hospitalisés qui ont été rapportés depuis le début de la crise. L’un est sous traitement respiratoire. « 12 patients hospitalisés ont été contrôles négatifs et sont donc déclarés guéris », a ajouté le ministre.



Aujourd’hui, le Sénégal compte 175 cas déclarés positifs au coronavirus, dont 40 guéris et encore 135 sous traitement.