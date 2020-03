Coronavirus : L’appel de Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture et président du Conseil départemental aux koldois.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, Moussa Baldé a lancé un appel fort aux koldois, lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche 15 mars.



« Je voudrais m’adresser aux populations du département et de la région suite aux mesures salutaires de haute portée sécuritaire nationale que le président vient de prendre. Ensemble il faut que nous fassions face au coronavirus qui est malheureusement arrivé dans notre pays. Nous de la région de Kolda, devrons être aussi vigilants que le reste du pays à cause de notre position géographique (frontalière avec 3 ou 4 pays). En un mot, je demande aux populations du Fouladou de rester calme. Pour le moment, depuis le début de l’épidémie jusqu’à son entrée dans notre pays, le président de la République gère le dossier de façon responsable », souligne-t-il.



Restant dans la même dynamique, il salue l’attitude des chefs religieux. « Aux chefs religieux du Sénégal, je salue leur sens élevé du patriotisme. Plus particulièrement le khalife de Médina Gounass qui a accepté de surseoir au « daaka » au nom de l’intérêt supérieur de la nation. Nous saluons hautement ce geste noble du khalife! »



« Aussi en ce qui concerne les élèves, je leur demanderai quand même de savoir que si les cours vaquent ce ne sont pas des vacances de loisirs, mais d’urgence sanitaire. Je recommande à toutes les familles de surveiller les enfants en les confinant à la maison surtout les jeunes enfants. Tout déplacement inutile doit être évité. Ce n’est plus la période où on peut aller s’asseoir au marché et discuter puis rentrer à la maison. On souhaite que cette période ne dure pas longtemps, mais actuellement c’est ce qu’impose la situation. Nous avons vu des puissances qui sont presque terrassées comme l’Italie où presque la vie s’est arrêtée. Donc toutes les mesures données par les professionnels de la santé doivent être respectées. À Kolda, il y a un comité de veille et d’alerte et nous allons voir comment il va organiser la sensibilisation. Il faut éviter aussi de donner de fausses informations. C’est une question de sécurité nationale et il ne faut pas jouer avec», souhaite-t-il.



C’est un combat qui va être dur comme il le souligne : « se serrer la main amicalement doit être évitée », mais avance-t-il, « je pense que nous allons reprendre le cours normale de notre vie dans quelques jours, s’il plait au bon DIEU », conclura-t-il...