Coronavirus : L’appel de Cheikh Ba, (Dg Cdc) pour une riposte efficace.

Toutes les forces vives de la Nation ont le devoir de jouer leur partition pour le bien-être des populations. C’est ce qu’a compris Cheikh Ahmed Tidiane Ba, le Directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc). Responsable politique, il a joint sa voix à celle du président Macky Sall pour mieux sensibiliser les populations face à l’infection au coronavirus. Et ce, pour une meilleure efficacité du Plan national de gestion de l’épidémie (Pnge) mis en place par l’État.



Dans ce petit extrait, M. Ba d’annoncer comment faire pour une efficacité de cette stratégie de riposte initiée par le président Macky Sall et son gouvernement.



« Nous allons éviter les rassemblements populaires. Cependant, nous invitons également tous ceux qui pensent ou qui sentent certains symptômes de cette maladie à aller auprès des structures de santé. Je dis toujours que c’est cela qui amène les problèmes. Ceux qui ont cette maladie doivent prendre leur précaution », a déclaré, entre autres, le Dg de la Cdc.