Coronavirus : L’appel d’urgence des Imams et Oulémas des Sicap-Liberté à Macky Sall.

Le Collectif des Imams et Oulémas des Sicap-Liberté est favorable à une application rigoureuse de la mesure d’interdiction de tout rassemblement public, sur toute l’étendue du territoire. Ce, en raison de la propagation de la maladie du coronavirus qui sème peur et désolation partout dans le monde.



Témoins avec ses collègues, des confrontations notées ce vendredi entre forces de l’ordre et des fidèles qui entendaient violer les termes de l’arrêt ministériel ordonnant la fermeture des mosquées à Dakar, lesdits religieux ont lancé un appel au président Macky Sall. Dans une déclaration transmise par l’Imam Mohamed Mansour Guèye, l’Imam Ratib de Liberté 5A, par ailleurs coordonnateur dudit collectif, a aussi invité les populations au respect des recommandations divines. Mais il a aussi mis les Sénégalais en garde contre ceux-là qu’il qualifie de ‘’charlatan’’. Invite a été aussi faite aux populations d’éviter les contacts physiques et de plutôt promouvoir les salamalecs au lieu des échanges de poignées de main...