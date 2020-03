Coronavirus : L’Euro 2020 officiellement reporté en 2021.

L'Euro de football, qui devait se disputer cet été, n'aura pas lieu en 2020. La propagation du coronavirus a rendu impossible la tenue de la compétition continentale.

L'UEFA a pris la décision dans un premier temps pour garantir la sécurité au niveau sanitaire de toute la famille du football et, dans un second temps, pour aider les fédérations et les équipes qui tenteront de terminer leurs championnats respectifs.