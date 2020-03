Coronavirus / Format des points de situation : Les propositions faites par le Synpics au ministère de la Santé.

Dans le cadre du traitement de l’information relative à la pandémie du coronavirus, le ministère de la Santé et de l’Action social tient tous les jours un point de situation dans ses locaux. L’exercice consiste à faire le point de la situation de la pandémie à date, de faire part des nouveaux cas, de la situation globale depuis l’apparition du cas zéro.



Le Synpics, après en avoir discuté avec la Convention des Jeunes Reporters, tout en saluant la tenue de cet exercice de communication en direction des populations via les médias, encourage le ministère de la santé et de l’action sociale à prendre les mesures suivantes:



- Changer le format des points de situation. Regrouper des journalistes et cameramen dans une salle tous les jours pour une dizaine de minutes, pour faire le point, ne nous semble plus pertinent. L’exercice en lui même, dans un contexte où les regroupements sont interdits, nous semble risqué. Sans préjudice des mesures à caractère sanitaire du ressort exclusif du ministère de la santé, le Synpics souhaite que les points de situation se fassent via les technologies de l’information (live facebook, WhatsApp, youtube) et que pour les télévisions que ce soit la chaine publique seule qui soit appelé à couvrir à partager les images sans logo aux autres Chaines de TV.



- Multiplier les points de situation en cas de survenance et de confirmation de nouveaux cas où le cas échéant mettre en place un dispositif d’alerte des médias qui renseigne à temps de l’évolution de la situation en baisse ou en hausse.



- Mettre en place un point focal média, à charge de confirmer ou d’infirmer toute information sur l’évolution de la maladie dans l’espace nationale.



En plus de ces mesures, le Synpics en rapport avec la CJRS invite le ministère de la Santé et de l’Action sociale, à prévoir, un cadre d’interaction avec les journalistes pour clarifier certains aspects liés à la pandémie et à la stratégie de riposte mis en place par l’Etat du Sénégal.



Le Synpics appelle les journalistes et techniciens de l’information et de la communication à prendre toutes les mesures de prévention afin de ne pas s’exposer eux-mêmes. La quête de l’information même dans un contexte de catastrophe ne justifie pas les prises de risques inutiles.