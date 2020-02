Coronavirus : « Fermer les frontières du Sénégal n’est pas la solution » (Pr Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de la faculté de médecine)

La pandémie du Coronavirus, en outre de ses victimes, secoue le monde diplomatique. Qui, selon le professeur Daouda Ndiaye, chef du département de parasitologie de la faculté de médecine de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar « est en train de recevoir un coup par rapport au virus pour lequel nous sommes tous concernés et inquiets à la fois ».







Ce dernier ne préconise pas la fermeture des frontières du Sénégal même si le coronavirus a franchi la barrière des 11 mille cas. « La fermeture des frontières c’est aller trop loin, même si le corona dont le virus en dehors de l’aspect génétique reste incompréhensible », a-t-il soutenu face au Jury de Mamadou Ibra Kane de ce dimanche 2 février 2020.







Rassurant la population, le spécialiste en épidémie souligne que des contrôles transfrontaliers sont en train d’être effectués. Et jusque-là, « aucun cas de coronavirus n’a encore été détecté en Afrique notamment au Sénégal qui, selon lui, dispose d’un personnel de santé aguerri e matière de prise en charge des maladies comme celle-là ».







Pour chef du département de parasitologie de la faculté de médecine de l’Ucad, bloquer la circulation des personnes et biens n’est pas une solution pour ce virus. Car, dit-il, l’Afrique ne dispose pas assez de ressources et les méthodes de diagnostic du virus restent limitées. « La meilleure stratégie c’est de laisser les personnes se mouvoir correctement et préparer le système dans la prise en charge et surtout dans la prévention ».