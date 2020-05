Coronavirus : Deux cas importés enregistrés à Ziguinchor et Kédougou.

La Sénégal a enregistré au cours des dernières 24 heures, 67 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, a rapporté samedi 23 mai le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Docteur Aloyse Waly Diouf précise que 2 de ces nouveaux cas sont «importés» à Ziguinchor et Kédougou, en plus des 49 cas contacts suivis pour les services du ministère concerné et 16 cas issus de la transmission communautaire.



Notre pays n'avait plus comptabilisé de nouvelles infections issues de l’étranger depuis le 27 avril dernier, quand le bilan faisait état de 796 contaminations. Il s’agissait d’une dame venue de Guinée et qui avait franchi la frontière sur une moto-taxi.



Le Sénégal a fermé ses frontières fin mars à la quasi-totalité des étrangers.