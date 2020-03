Coronavirus : Des précisions sur le français affecté par la maladie.

Le sujet malade identifié comme porteur de la maladie du coronavirus, un ressortissant français, cristallise aujourd’hui toutes les attentions. Après plusieurs jours d’incertitude, les populations ont été finalement informées de l’arrivée dans nos murs de la maladie du coronavirus. Le directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips), invité de la Tfm, ce lundi 2 mars, le Dr Ousmane Guèye, a donné quelques précisions sur comment a été découvert le cas importé. Celui-ci est par ailleurs, membre de la Cellule nationale de gestion des épidémies (Cnge).



Et des réponses données sur ledit plateau, il est ressorti que le patient a été découvert par Sos médecin, au cours d’une consultation par téléphone. Durant l’entretien, il a déploré une fièvre et une gorge sèche. C’est alors que son interlocuteur, ayant décelé des signes cliniques de la maladie du coronavirus a, contacté les services du ministère de la santé pour leur signaler ses craintes. Et ce, dès la fin de sa communication avec le sujet français malade.



Ayant reçu l’alerte, les autorités sanitaires se sont rendues au chevet du malade. Et c’est des suites d’une consultation et un diagnostic que le malade est passé de cas suspect au cas confirmé de patient affecté par le virus coronavirus.