Coronavirus- Covid 19: Mesures d’urgence de soutien et d’accompagnement aux entreprises

Souligne la nécessité de réserver un traitement spécial aux chaines de valeur à l’importation et à l’exportation des produits.

Sensibilise les entreprises sur les dispositions des articles L169, L177, L179 du Code du Travail et du décret n°2006-1261 du 15 novembre 2006, et rappelle que sa Cellule « Hygiène, Sécurité & Environnement » est à leur disposition.

Marque la disponibilité des professionnels privés du numérique (OPTIC) à accompagner l’Etat, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ainsi que les entreprises par la mise en place de solutions digitales appropriées.

se réjouit des décisions prises par le Chef de l’Etat et relatives à la pandémie du coronavirus Covid 19 qui touche aussi notre Pays.qui s’impose à Tous en ces moments difficiles, en invitant les entreprises à apporter tout concours nécessaire à la bonne gestion de la crise sanitaire.Concernant les entreprises fortement impactées, lesouhaite que des mesures d’urgence de soutien et d’accompagnement soient prises, à travers la mise en place d’unPar ailleurs,renouvelle son soutien aux entreprises impactées, notamment celles des secteurs du Tourisme, de l’Hôtellerie-Restauration et du Transport aérien.réaffirme toute sa solidarité à la Nation.