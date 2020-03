Coronavirus / Conséquences économiques pour les ménages : Les assurances de Amadou Hott.

Le ministre de l’économie, du plan et de la coopération faisait face à la presse cet après-midi pour donner des informations relativement aux conséquences négatives que ne manquera pas de causer le Covid-19. « Il faut d’abord savoir que rien n’a changé par rapport à l’augmentation des prix. Il y a des mesures prévues pour éviter l’inflation », souligne le ministre Amadou Hott qui a, en outre, donné des assurances au niveau des stocks, qui sont suffisants pour ne pas penser à de potentielles augmentations de prix. « Nous avons assez de stocks car, les commandes qui sont faites pour les prochains mois sont honorés ». En plus, les mesures de confinement frontalières ne concernent ni le fret aérien, ni le fret maritime. Par conséquent, les marchandises continueront à venir via l’aéroport ou via le port de Dakar...