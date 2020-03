Coronavirus : Cinq régions sénégalaises désormais touchées.

La propagation du virus du Covid-19 se poursuit sur le territoire sénégalais, mais pas de façon uniforme. 62 malades, sous traitement, sont désormais hospitalisés et 5 guéris, selon le bilan communiqué dimanche par le directeur de cabinet et porte-parole du ministre de la Santé et de l’Action Sociale. Des chiffres qui ont bien évidemment dû évoluer depuis.



Le directeur du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (Cous) a fait le point sur la situation au Sénégal, où l’épidémie s’étend, avec une circulation virale dans cinq foyers de contamination. « Aujourd’hui, les cas sont répartis dans 5 régions », informe le Dr Abdoulaye Bousso, qui parle de « malades sans complication ». Il cite Dakar, en premier.



Les autres foyers de contamination sont la région de Thiès, Diourbel, Saint-Louis, Ziguinchor. « Ceux sont là les différentes régions dans lesquelles nous avons aujourd’hui des cas positifs », renseigne le directeur du Cous. Neuf régions semblent encore relativement épargnées : on n’a recensé aucun cas à Kaolack, Fatick, Louga, Tambacounda, Matam, Sédhiou, Kaffrine, Kolda et Kédougou. Mieux, le Sénégal n’a encore recensé aucun décès.