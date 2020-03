Coronavirus : Ces mesures de confinement prises contre les funérailles, baptêmes, mariages etc…

L’étau est en train de se resserrer autour des populations. Le ministre de l’Intérieur a sorti de nouvelles mesures afin d’éviter les manifestations et rassemblements de personnes. Il ressort de la décision prise par le département dirigé par Aly Ngouille Ndiaye, de réduire le nombre de personnes au strict minimum. Ainsi, ‘’pour les évènements tels que les funérailles, baptêmes, mariages et autres cérémonies familiales, il est demandé aux organisations de veiller scrupuleusement à leur tenue dans les maisons sans grand rassemblement et d’éviter toute occupation ou empiètement de la voie publique’’.



Une décision qui cadre avec les décisions prises par le président à l’effet de réduire la propagation du coronavirus, a confié le ministre de l’intérieur. Ce, suivant l’arrêté du 13 mars 2020. Sont concernés par cette mesure d’interdiction annoncée ce mercredi 18 mars 2020 par l’autorité ‘’les manifestations soumises à une déclaration préalable obligatoire; les processions sur la voie publique telles que les marches, cortèges, défilés, randonnées pédestres; chants religieux; marchés hebdomadaires, etc...’’ Idem ‘’pour les rassemblements ou regroupements dans certaines lieux publics tels que les salles de spectacles, les stades et autres terrains dédiés au sport, les lieux de baignades’’, entre autres.



Les établissements et autres lieux de collation recevant du public tels que les restaurants sont invités à privilégier la vente de plats à emporter afin de réduire au strict minimum les regroupements à fort contact humain, a indiqué Aly Ngouille Ndiaye, dans un communiqué parcouru par Dakaractu.



Dans la même lancée, ledit ministère a rappelé que l’interdiction sur l’ensemble du territoire national des manifestations ou rassemblements de personnes dans les lieux ou endroits ouverts au public, pour la période allant du 14 mars au 14 avril.