Coronavirus : Ce que Oustaz Alioune Sall dit de l’appel au report des évènements religieux.

Prêcheur attitré de la radio Sud Fm, Oustaz Alioune Sall a parlé de cette infection au coronavirus qualifiée récemment de ‘’pandémie’’, par l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Face à l’évolution vertigineuse de cette maladie qui secoue depuis plusieurs mois le monde, Oustaz Sall, dans cet entretien accordé à Dakaractu, se prononce sur la demande de report des évènements religieux. Des évènements comme le Magal de Kazzu Rajab, l’Appel des Layènes, ainsi que la suspension pour cette année, de la Oumrah (petit pèlerinage) décidée par l’Arabie Saoudite, il y a quelques jours.



La question de savoir est-ce que cette maladie est assimilable à une sanction divine ? Quelle pourrait être la conséquence, dans le monde, de l’arrêt des taawafs (rituel islamique du pèlerinage à La Mecque, consistant, pendant le Hajj (pèlerinage) et la Oumrah (petit pèlerinage), à faire le tour de la Kaaba qui est le site le plus sacré de l'Islam) ? Ce sont autant de questions qui ont trouvé des réponses auprès de Oustaz Alioune Sall.

Ce dernier, animateur de ‘’Waxtanuu Fajr’’, de ‘’Sen Radio’’ n’a pas éludé la question relative à la récurrence des meurtres et des violences dans notre pays. Entretien...