Coronavirus : Au Sénégal, plus de la moitié des cas répertoriés positifs sont guéris.

Après un peu plus d’un mois de prévention et riposte contre le coronavirus, le nombre de patients guéris a largement dépassé la barre des 100. Actuellement, ils sont au nombre de 137. Les derniers cas de guérison en date sont 14 patients, qui ont été testés deux fois négatifs et déclarés guéris, ce vendredi 10 avril 2020. Ce faisant, ils ont quitté l'hôpital aujourd’hui.







Dans son point du jour, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait cas de l’état de santé des patients hospitalisés dans les différents sites de prise en charge des malades du coronavirus. Selon lui, leur état de santé évolue favorablement. Il « est stable », a-t-il rassuré.







Ce qui fait que depuis plusieurs semaines, la question de la guérison des malades du coronavirus est au cœur des débats. Et aujourd’hui, malgré la gravité de la pandémie, beaucoup de sénégalais se sentent toujours rassurés par le nombre de cas guéris. Et, même si des cas de guérison sont notés, Abdoulaye Diouf Sarr n’arrête pas d’exhorter les populations au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.







Seulement, depuis le début de la pandémie, il ne se passe pas un seul jour sans qu’il n’y ait de nouveaux cas positifs. Diouf Sarr, révélant les résultats des examens virologiques traités dans le communiqué numéro 40, aujourd’hui, a déclaré que sur 195 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s’agit de 15 cas contacts suivis par les services du ministre de la Santé...