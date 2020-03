Coronavirus : Air Sénégal collabore avec les autorités sanitaires et maintient ses vols.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, Air Sénégal annonce sa collaboration avec les autorités sanitaires dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus dont le premier cas a été confirmé au Sénégal. Selon la compagnie, et conformément à leur protocole de prise en charge, les autorités ont retracé les différents parcours du patient et ont saisi la direction de Air Sénégal pour confirmer un voyage entre la France et le Sénégal.

C’est ainsi, renseigne le communiqué, que la réunion de travail qui s’est tenue entre la compagnie et les autorités sanitaires a permis l'identification des passagers et membres d'équipage du vol HC 405 Marseille/Barcelone/Dakar du 24-25 février 2020. Et conformément aux instructions prises par les autorités sanitaires, la compagnie Air Sénégal invite tous les passagers concernés à transmettre leurs contacts aux autorités sanitaires qui pourront ainsi les joindre en cas de besoin, aux numéros suivants de la cellule d'alerte :



+221 78 172 10 81



+221 70 717 14 92



+221 76 765 97 31



Cependant, le communiqué d'Air Sénégal annonce le maintien de ses vols sur toutes les destinations de son réseau qui seront desservies en appliquant strictement les mesures prises et communiquées par les autorités sanitaires publiques pour lutter contre la propagation de cette maladie.



Par ailleurs, le numéro +221 301 15 15 15 est mis à la disposition des passagers. Un numéro non surtaxé précise le communiqué, pour bénéficier de plus amples informations allant dans le sens de mieux gérer le coronavirus.