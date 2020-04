Coronavirus : 15.710 ménages à Kédougou et 22.665 dans la région de Sédhiou bénéficieront de l’aide alimentaire.

Après les mots, c’est le temps de l’action avec le plan de riposte anti covid-19 qui commence à être exécuté au Sénégal. Il s’agit plus précisément de la partie réservée à l’aide alimentaire destinée aux populations démunies. Une aide estimée à hauteur de 69 milliards FCFA que le chef de l’État compte tirer des 1.000 milliards du fonds covid-19. D’après le document rendu public par le ministère du développement communautaire de l’équité sociale et territoriale qui s’est basé sur les données statistiques du registre national unique (RNU), un quota a été soigneusement calculé sur la base du RNU qui comporte près de 500.000 familles considérées comme pauvres. C’est ainsi que dans les diverses communes disséminées dans les 14 régions du pays, les quotas ont été fixés sur la base du procédé additionnel cité ci-dessus.

Pour ce qui est des communes de la région de Kédougou (Kédougou, Salémata, Saraya) pas moins de 15.710 familles seront prises en charge par ce programme d’aide alimentaire. Au niveau de la commune de Kédougou, 8.456 ménages seront concernés, 2.888 à Salémata et 4.366 à Saraya. À préciser que la région comptait un plus de 156.000 habitants (2014) pour une superficie de 16.800 km2

L’autre région, Sédhiou, érigée en 2008, verra 22.665 ménages bénéficier de cette précieuse aide alimentaire mise à disposition par l’État Sénégalais. Avec ses 7.341 km2, Sédhiou nichée au cœur de la Casamance, comptait 151.331 habitants (2013.) Pour le compte de cette vaste campagne humanitaire, les trois communes de la région auront un quota établi comme suit : Sédhiou 10.036 ménages, Bounkiling 8.781 ménages et 3.848 familles recensées à Goudoump.