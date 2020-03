Coronavirus : 1.330.830.785 F cfa de dons déjà reçus par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale s'est exprimé, ce vendredi, faisant le point de la situation du Covid-19. Abdoulaye Diouf Sarr a révélé le montant des dons provenant d’anonymes, d’entreprises et de fortunes sénégalais. Il a indiqué que sur l'ensemble des promesses de dons reçus pour la lutter contre le Covid-19, 1.330.830.785 de francs CFA ont été effectivement encaissés par son département, qui était jusque-là chargé de la collecte.



« Je vous fais part que l’ensemble des contributions financières reçues par le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans le compte intitulé Dons Covid-19 s’élève à 1.330.830.785 », a indiqué le ministre de la Santé. Un site hébergé par le ministère de la Santé présente les détails des différents dons reçus.