Le Coronavirus, dénommé également COVID – 19 par l’Organisation Mondiale de la Santé est devenu une épidémie grave qui se propage à une vitesse exceptionnelle et qui semble, malheureusement et de plus en plus, épouser les contours et les caractères d’une pandémie mondiale.







Notre pays, malgré, les nombreuses mesures prises par le Chef de l’Etat pour l’en préserver, compte désormais parmi les nations où le virus est présent, avec la particularité qu’il est arrivé chez nous par le truchement de citoyens étrangers, disposant d’amis ou de parents au Sénégal.







En de pareilles circonstances, la sagesse et la responsabilité voudraient que nous adoptions des comportements adéquats et appropriés à la situation.







Il s’agit notamment :



- de garder notre calme et notre sérénité ;



- de ne point céder ni à la peur et ni aux rumeurs ;



- de respecter scrupuleusement les règles de prévention et de lutte édictées et indiquées par les services sanitaires ;



- d’agir avec responsabilité en contactant immédiatement les services sanitaires en cas de constatation de symptômes avant-coureurs de la maladie.



Le virus se diffusant rapidement dans les lieux de grand rassemblement, là où les foules sont nombreuses, la prise de mesures de prévention efficaces interpelle particulièrement le département dont j’ai la charge, le Ministère des Sports.







C’est pourquoi, nous avons pensé lancer cet appel pour alerter et appeler à plus de vigilance et de sens des responsabilités dans notre secteur.







Comme vous le savez, beaucoup de manifestations sportives de dimension mondiale ou continentale à travers le monde ont déjà été annulées, voire reportées à une date ultérieure.







Toutefois, au Sénégal, nous n’en sommes pas encore à ce stade mais nous avons l’obligation de nous inscrire dans les directives que le Président de la République a données à son Gouvernement, particulièrement aux services de santé et aux services de sécurité qui sont les premiers remparts dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la propagation du coronavirus.







Au Sénégal, aucune mesure de suspension ou d’annulation d’une organisation sportive n’est envisagée, pour l’heure.











Cependant, je demande aux fédérations, aux groupements sportifs, aux clubs, aux associations sportives, d’une manière générale, de rester vigilants et déterminés, de faire preuve de responsabilité et de respecter scrupuleusement les mesures de prévention et de lutte contre le virus.







Je demande aux sportifs particulièrement à tous ceux et à toutes celles qui fréquentent les stades et les infrastructures sportives, de respecter scrupuleusement les mesures édictées par les autorités sanitaires.







Je demande également à la presse sportive, comme à son habitude, de diffuser et de continuer à diffuser les messages de prévention et d’information pour freiner la propagation du virus.







Merci de votre attention.