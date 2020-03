Coronavirus : Le président Macky Sall rend hommage aux personnels soignants.

Le président de la République, Macky Sall a rendu hommage au personnel médical qui travaille jour et nuit pour soigner les personnes atteintes par le Coronavirus.







Le Chef de l’Etat a voulu montrer sa solidarité à un « personnel médical et paramédical dévoué est au front d’une lutte sans merci contre le COVID-19 ».







Plusieurs sénégalais avaient relayé sur les réseaux sociaux un appel à applaudir symboliquement le personnel soignant.







« Depuis trois mois, une véritable guerre mondiale s’est déclenchée contre cet ennemi commun. Notre pays n’est pas en reste », a-t-il avoué. « Ce soir, mes pensées vont d’abord à eux ».







Le président Macky Sall a, par ailleurs, exprimé toute son affection et ses vœux de prompt rétablissement aux malades du COVID-19.



Il aussi adressé un message de soutien au ministre de la Santé et de l’Action sociale, et « l’ensemble de ses équipes, dans la tâche difficile qu’ils mènent de jour et de nuit. »







« Un personnel médical et paramédical dévoué est au front d’une lutte sans merci contre le COVID-19, pour notre salut. A tous ces braves hommes et femmes, je renouvelle mes remerciements et mon soutien dans ce combat risqué contre un ennemi vicieux, mortel et invisible à l’œil nu », a déclaré le Chef de l’Etat.